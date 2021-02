Falsa partenza in Emilia-Romagna per le vaccinazioni AstraZeneca dedicate al personale scolastico, docente e non, tra i 18 e i 55 anni. Ieri a Bologna sono state inviate le comunicazioni con la possibilità di prenotare la vaccinazione alle prime persone, per domani, domenica e lunedì, con posti limitati. Molti si sono subito prenotati, ma poi l'ufficio scolastico ha inviato una nuova comunicazione, dove si informa del rinvio e della sospensione delle prenotazioni, senza chiarire il motivo.