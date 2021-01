Rugby: Pro14; Zebre-Edimburgo 10-26

(ANSA) - PARMA, 23 GEN - Allo Stadio Lanfranchi di Parma si arresta la striscia di risultati utili delle Zebre. Dopo il pareggio in casa con Bayonne, il successo di coppa a Brive e le due vittorie nei derby natalizi col Benetton Rugby, i 'multicolor' vengono fermati dall'Edimburgo che, in un match dell'11/o turno del Guinness Pro14, s'impone per 26-10 (10-3).

Queste le marcature: 5' cp van der Walt (0-3); 26' cp Canna (3-3); 35' Bennett tr van der Walt (3-10); s.t. 45' Kearney tr Canna (10-10), 48' cp van der Walt (10-13), 54' cp van der Walt (10-16), 74' cp van der Walt (10-19), 80' Farndale tr van der Walt (10-26) (ANSA).