Vasco Rossi gira video in Piazza Maggiore a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 24 NOV - Ha scelto Bologna e Piazza Maggiore, Vasco Rossi, per girare il video del suo nuovo singolo in uscita il prossimo primo gennaio. Il rocker di Zocca - come riporta l'edizione online de 'il Resto del Carlino' che ha pubblicato le immagini del suo arrivo nel cuore della città emiliana - è giunto in piazza poco dopo le sei e mezza, seguito da una piccola troupe.

Si tratta del primo video girato dal cantante modenese a Bologna. Piazza Maggiore, deserta, è stata recintata per permettere le riprese. (ANSA).