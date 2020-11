Gp Europa: Dovizioso "sul mio futuro nessuna decisione"

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - "Non ho preso alcuna decisione sul mio futuro, può succedere di tutto. Molto presto saprò qualcosa e vi aggiornerò. Il motocross? Ho provato due volte questa settimana, non riesco a starci lontano". Lo ha detto Andrea Dovizioso nella conferenza stampa del Gp d'Europa a Valencia, terz'ultimo della stagione che chiuderà l'esperienza del pilota alla Ducati.

"Gli altri hanno grande fiducia, cosa che a noi manca, quindi è dura per noi ma ogni gara è una storia diversa - ha aggiunto il forlivese riguardo alla gara di domenica -, daremo il massimo fino alla fine, ci proveremo". (ANSA).