Calcio: nel Reggiano 'Special', la squadra dell'inclusione

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 03 NOV - Si chiama formazione 'Special'. È la squadra di calcio composta da 15 ragazzi affetti dalla 'Sindrome di Down', provenienti tutti dalla val d'Enza in provincia di Reggio Emilia. Oggi pomeriggio si è tenuta la presentazione della squadra e del progetto di inclusione disabili ideato dalla società dilettantistica Bibbiano San Polo (la cui prima squadra milita nel campionato di Eccellenza). A coordinare tutto sarà uno staff di primo ordine: a livello tecnico se ne occuperà Andrea Tedeschi, ex calciatore e allenatore della Reggiana, assieme ad Erica Rinaldi e a Silvio Giannandrea, psicologo dello sport.

Al campo sportivo sintetico 'Bedogni' di Bibbiano, alla presenza dei dirigenti del club e delle istituzioni dei Comuni di Bibbiano e San Polo d'Enza (rappresentati rispettivamente dal vicesindaco Paola Tognoni e dal sindaco Franco Palù), i ragazzi hanno già avuto la loro prima emozione ricevendo la tuta e le divise ufficiali oltre all'attrezzatura sportiva come borse e altro materiale d'allenamento.

"L'obiettivo - spiegano il dg del Bibbiano, Gianni Delrio, il presidente del club Alberto Zanichelli e il responsabile dell'area disabili dell'Unione dei Comuni della val d'Enza, Alberto Grassi - è quello di scendere in campo, prima o poi, Covid permettendo. Questi ragazzi si integreranno coi normodotati attraverso gli allenamenti congiunti e giocheranno vere e proprie gare contro formazioni di disabili di altre realtà". (ANSA).