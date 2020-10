F1: Ferrari; Binotto guarda al 2021,obiettivo lotta al podio

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Nel 2021 la Ferrari "deve tornare a lottare regolarmente per il podio, questo deve essere il nostro obiettivo. Per il Mondiale penso onestamente di no. Sono certo che questa squadra è viva, e che faremo un passo avanti". Così il team principal della scuderia, Mattia Binotto, nell'estratto di un'intervista a Sky Sport che sarà trasmessa domani sera.

"Abbiamo l'opportunità di partire tutti con un nuovo regolamento 2022 e non solo, potremo tutti lavorare sull'aerodinamica 2022 solo da gennaio prossimo. Si tratta di una bella sfida, è una forte discontinuità, rimescolerà le carte - ha detto ancora Binotto -. Il regolamento è molto restrittivo, quindi ci sono poche opportunità di inventarsi qualcosa di strano. Le premesse sono quelle giuste: cercare di aumentare la spettacolarità, le vetture potranno perdere meno prestazione aerodinamica stando più vicine a quella davanti". (ANSA).