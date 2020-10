L'hamburger si paga col baratto in ristorante Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 06 OTT - Una serata per barattare vecchi oggetti presenti in casa o in cantina in un vero e proprio pawn shop, banco dei pegni, in stile americano. Succede a Bologna dove il ristorante specializzato in cucina statunitense Hamerica's, in via Fioravanti, festeggia la sua quarta apertura in città con l'originale iniziativa chiamata appunto 'Hamerica's: Banco dei Pegni'.

Giovedì prossimo, dalle 18.30 alle 22, all'esterno del locale sarà allestito un banco che darà la possibilità di scambiare i propri oggetti "indesiderati" con gli hamburger presenti in menu. Gli elementi ritenuti più interessanti come oggetti di design, potranno avere una nuova vita aggiungendosi all'originale arredamento che caratterizza i locali della catena.

Ciascuna persona potrà portare da casa un oggetto di cui si vuole liberare per farlo valutare da un'insolita coppia di giurati: Ivan Totaro, co-fondatore della catena di ristoranti, e Luca 'Lello' Palomba di Chef in Camicia, noto canale online di intrattenimento legato al food e partner dell'evento. In cambio dell'oggetto vengono restituiti dei 'Dollari Hamericani', ovvero voucher che danno diritto a metà, uno o cinque hamburger presenti in menu a seconda del valore stimato dalla giuria. I dollari sono spendibili per tutto il mese di ottobre anche nei ristoranti di via Zamboni, via Santo Stefano e via Emilia.

"Abbiamo voluto festeggiare la quarta apertura a Bologna, che diventa così la nostra seconda casa in Italia dopo Milano - spiega Ivan Totaro - con un evento leggero e divertente, ispirato ad un luogo caratteristico dell'immaginario collettivo statunitense ma molto lontano dal nostro, il pawn shop". (ANSA).