Serie A: 4-1 al Crotone, il Sassuolo non si ferma

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 03 OTT - Un altro poker per il Sassuolo, dopo lo Spezia anche col Crotone. Finisce 4-1 al Mapei Stadium l'anticipo della terza giornata della serie A: Berardi porta in vantaggio al 19' del pt i neroverdi di De Zerbi, la squadra di Stroppa pareggia a inizio ripresa con Simy, su rigore (4' st). Una doppietta di Caputo (13' e 39' st), prima dal dischetto e poi su azione, e la rete di Locatelli nel recupero, regalano un altro successo al Sassuolo che si porta così a 7 punti, momentaneamente in testa alla classifica. Il Crotone, che ha disputato comunque una buona gara, ancora zero punti. (ANSA).