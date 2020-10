Auto e moto si scontrano nel Bolognese, morto 68enne

(ANSA) - BOLOGNA, 01 OTT - Incidente mortale, intorno alle 12.30, a Medicina, nel Bolognese. In via San Vitale, in località Fossatone, per cause ancora al vaglio dei Carabineri un'auto e una moto Ducati, che a quanto risulta dalle prime informazioni procedevano nella stessa direzione verso Bologna, si sono scontrate. Il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 68 anni residente a Medicina, per le gravi ferite riportate nello scontro è deceduto dopo essere stato trasferito dal 118 all'Ospedale Maggiore.

Al volante della vettura, una Renault Clio, c'era una donna di 40 anni, a bordo anche una passeggera di 65 anni e una bimba di tre anni: a quanto risulta tutte sono state medicate sul posto. In via San Vitale è intervenuta anche la Polizia locale di Medicina che ha coordinato la viabilità durante i rilievi dei militari. Il motociclista deceduto si chiamava Vanes Venturi. Da una prima ricostruzione dei Carabinieri, sembra che l'auto stesse per effettuare una svolta a sinistra quando si è scontrata con la moto che procedeva nella stessa direzione. Dopo l'impatto, il motociclista è stato sbalzato dalla due ruote scivolando per una trentina di metri. (ANSA).