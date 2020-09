Coronavirus: in E-R 96 casi su quasi 9mila tamponi, un morto

In Emilia-Romagna si contano 96 nuovi casi di Sars-Cov2 rilevati nelle ultime 24 ore sulla base di quasi 9.300 tamponi e oltre 2mila test sierologici. Dei nuovi contagi, 54 sono persone asintomatiche individuate dalle attività di screening e contact tracing. C'è una nuova vittima, un uomo di 93 anni a Parma. Cala il numero dei pazienti di Covid-19 in terapia intensiva, due in meno per un totale di 15 ricoverati, mentre c'è un paziente in più per un totale di 201 negli altri reparti Covid.

L'età media dei nuovi casi, comunica la Regione, è di 38 anni. Per quanto riguarda la situazione nel territorio il maggior numero di casi si registra nelle province di Reggio Emilia (17), Piacenza (14), Bologna (13), Parma (11) e a Forlì (12). Complessivamente i casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, ad oggi sono 4.682 (-35 rispetto a ieri).