Cade in escursione con e-bike nel Cesenate, soccorsa 21enne

(ANSA) - BOLOGNA, 09 AGO - E' partita da Fabriano, nell'Anconetano, per fare una gita in e-bike nel comprensorio della diga di Ridracoli, nel Cesenate, insieme al padre e a un gruppo di una quarantina di ciclisti. Imboccato il sentiero che parte dalla foresta della Lamma e si dirige verso la diga e arrivata in prossimità della Fonte Solforosa è caduta a terra riportando un severo trauma cranico e un trauma toracico con difficoltà a respirare. Protagonista della vicenda, una 21enne, soccorsa dagli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione Monte Falco allertati dal 118 chiamato, a sua volta, dai compagni di viaggio della giovane.

Sul posto anche un elicottero del 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello. L'equipaggio sanitario a bordo del velivolo ha stabilizzato la 21enne e l'ha poi trasferita all'ospedale Bufalini di Cesena in codice di media gravità.

(ANSA).