Festa Artusiana, a Franco Chiarini il 'Marietta ad honorem'

(ANSA) - RAVENNA, 03 AGO - Il gastronomo ravennate Franco Chiarini, tra i padri fondatori dell'associazione CheftoChef Emiliaromagnacuochi e segretario di Menu Associati, ha vinto il Premio Marietta ad honorem 2020: è il 13/o vincitore del riconoscimento dedicato alla fedele governante di Pellegrino Artusi e assegnato nell'ambito della Festa Artusiana, in sintonia con Casa Artusi, a chi si distingue per l'impegno profuso nella valorizzazione della cultura culinaria ed enogastronomica del territorio. Charini ha ottenuto il riconoscimento - una scultura in bronzo del busto di Artusi ad opera dell'artista Pasquale Marzelli - "per le molteplici attività riconducibili a una visione avanzata e moderna di promozione della cultura del cibo".

Una prospettiva all'avanguardia che Chiarini riconosce anche nel rapporto di collaborazione professionale tra Marietta Sabatini e lo scrittore e gastronomo di Forlimpopoli: "Artusi è stato un innovatore. Sperimentava in cucina, ma era anche aperto a tutto quello che gli giungeva da un inedito network di massaie. Le ricette de' La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene' nelle diverse edizioni si addensavano sempre più e provenivano da diverse Regioni di un'Italia ancora in costruzione e dove la ristorazione era agli albori. E in cucina Pellegrino e Marietta, insieme al cuoco Francesco Ruffilli, erano una squadra perfetta, che rappresentava tutte le funzioni di un ristorante e che coincideva sovente con chi mangiava i piatti creati. Come in passato, oggi si è avviato un nuovo dialogo tra cuochi professionisti e cuochi casalinghi perché, come diceva qualcuno al tempo di Artusi, progettare il futuro significa anche guardare le cose con occhio diverso… anche il passato". (ANSA).