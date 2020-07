Musica: 30 artisti in piazza a Modena per Radio Bruno Estate

(ANSA) - MODENA, 21 LUG - Il Radio Bruno Estate torna a Modena, in piazza Roma davanti al Palazzo Ducale sede dell'Accademia militare, lunedì 27 e martedì 28 luglio, dalle 20. Una trentina gli artisti che si esibiranno in due serate di festa e spettacolo nel nome della musica live, con un occhio di riguardo per i lavoratori che stanno dietro le prime luci dello show e hanno sofferto il lockdown: al Fondo di sostegno per i lavoratori dello spettacolo Music Innovation Hub sarà devoluto l'incasso delle due serate.

Mille persone per sera, solo se avranno acquistato il biglietto in prevendita (10 euro più diritti circuito Vivaticket), potranno accedere ai posti a sedere distanziati davanti al palco, con mascherine e mantenendo le distanze interpersonali.

Le due serate, con il patrocinio del Comune di Modena e il supporto della Regione Emilia-Romagna, saranno ciascuna un evento unico, con i protagonisti della colonna sonora dell'estate che si avvicenderanno sul palco. Lunedì 27 Francesco Gabbani, Pinguini Tattici Nucleari, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, Le Vibrazioni, Aiello, Gaia, Shade, Rocco Hunt, Alessio Bernabei, Mr.Rain, Emma Muscat & Astol, l'ospite internazionale Dotan e una sorpresa che sarà annunciata solo il pomeriggio dello spettacolo. Martedì 28 J-Ax, Francesco Renga, Diodato, Raf, The Kolors, Irama, Fred de Palma, Danti, Baby K, Annalisa, Bugo, Paolo Belli e Beppe Carletti con Yuri Cilloni (Nomadi), Cristina d'Avena. Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta su Radio Bruno e in tv sui canali del digitale terrestre 258, 71, 683. (ANSA).