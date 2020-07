Serie A: Spal-Udinese 0-3

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - La Spal forse perde le ultime speranze di salvezza in Serie A, arrendendosi in casa all'Udinese, che vince 3-0 e compie un bel balzo avanti in classifica, scavalcando il Torino. La squadra allenata da Luca Gotti al Paolo Mazza, nel posticipo della 31/a giornata, ha sbloccato con De Paul al 18', Okaka ha raddoppiato dopo 35' e Lasagna nella ripresa al 36' ha calato il tris definitivo.

