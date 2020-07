Agricoltura: in E-R 550mln di fondi in otto mesi

(ANSA) - BOLOGNA, 06 LUG - In tutto sono più di 550 i milioni di euro che, dal 16 ottobre 2019 al 30 giugno 2020,sono stati pagati a sostegno del sistema agroalimentare del territorio emiliano romagnolo: una cifra pari a oltre l'84% del valore finanziario annuale, erogata in poco più di otto mesi. Risorse che sono andate a circa 42mila beneficiari tra aziende agricole, imprese agroindustriali, organizzazioni di produttori, realtà consortili, enti di ricerca, realtà del territorio rurale locale, imprese di supporto all'erogazione degli aiuti.

E per rafforzare le risorse ordinarie della Pac, la Regione Emilia-Romagna ha recentemente stanziato altri 23,7 milioni di euro, di cui 18 per lo scorrimento delle graduatorie della filiera del latte e il restante per contributi barbabietole (1,5 milioni), sicurezza aziende agricole (1,5 milioni), agriturismi e fattorie didattiche (2,7 milioni). "Abbiamo messo in campo una filiera di fuoco - ha detto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini -, che permette a decine di migliaia di imprese di ricevere contributi e benefici e complessivamente tantissimi milioni di euro. Voglio ringraziare il ministro Bellanova per il lavoro che ha fatto il governo e credo che questo sia il modo di migliore di lavorare, cioè in filiera insieme". (ANSA).