Musica: a Ferrara riparte il Teatro Comunale

Il Teatro Comunale di Ferrara 'Claudio Abbado' riapre le sue porte oggi, lunedì 15 giugno, con l'inaugurazione di una mostra di locandine e manifesti storici e lo spettacolo 'Leonardo' di Vittorio Sgarbi, nel primo giorno utile per la ripartenza di teatri e i cinema italiani.

L'occasione della riapertura, per il Teatro, è inoltre quella di presentare una 'stagione estiva', proposta al pubblico per la prima volta e curata dal nuovo coadiutore artistico Marcello Corvino. Saranno tolte le sedie in platea, e il pubblico starà nei palchi con capienza limitata a 200 posti a sedere.

Il cartellone è intitolato 'Estate a Teatro', e proseguirà con La Resurrezione di Handel - recupero del titolo della stagione Lirica saltato in aprile a causa dell'emergenza sanitaria - in programma dall'1 al 3 luglio; con il musical Dr.

Jekyll e Mr. Hyde di Frank Wildhorn l'11 e il 12 luglio, coprodotto con la Bernstein School of Musical Theater di Bologna e con la partecipazione dell'Orchestra Città di Ferrara e del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara diretta da Valentino Corvino; la serata dedicata ai 90 anni del tenore Daniele Barioni intitolata Buon compleanno maestro! il 6 settembre; e infine l'opera L'elisir d'amore di Donizetti in programma l'11 e il 12 settembre con un cast di giovani talenti del canto lirico, l'Orchestra Città di Ferrara diretta da Lorenzo Bizzarri e la regia di Maria Cristina Osti.