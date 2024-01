Giamaica, gli eventi imperdibili dal Carnevale al Rum Festival

Musica, divertimento e buon cibo: ecco gli eventi imperdibili in Giamaica dal Carnevale al Rum Festival. Una delle cose più belle della Giamaica è che c'è sempre qualcosa da fare, qui non ci si annoia mai! La destinazione, iconica per la musica, il caffè, la vivacità e la cultura unica, è pronta infatti a ospitare una serie di eventi straordinari nel corso del 2024. Dai festival musicali alle celebrazioni culturali, queste esperienze immergeranno i visitatori in un mondo di ritmi incalzanti, sapori esotici e una gioia travolgente.

Jamaica Blue Mountain Coffee Festival – 2 Marzo, Kingston - Il Jamaica Blue Mountain Coffee Festival, che quest’anno si svolgerà il 2 marzo nella sua sede abituale - lo storico Newcastle Parade Grounds di St. Andrew -, è una vera e propria celebrazione di tutto ciò che ruota intorno al mondo del caffè: dai coltivatori ai baristi, fino ai consumatori che amano e scelgono questa bevanda. L’evento, unico nel suo genere, inoltre, offre agli agricoltori, alle aziende e ai venditori l'opportunità di far conoscere i loro prodotti e di dimostrare la versatilità del caffè. Con la città di Kingston come sfondo, questo attesissimo festival si propone di offrire un'esperienza a 360° a tutti i partecipanti: una giornata coinvolgente e un momento unico per conoscere la cucina, il caffè e la cultura giamaicana, mettendo in mostra arti e mestieri indigeni e spettacoli di musica reggae.

Carnevale– 3 – 9 Aprile, Kingston - Il Carnevale in Giamaica è una vera esplosione di feste, concerti, balli e molto altro. I festeggiamenti iniziano una settimana prima della parata e si animano tra Ocho Rios e Montego Bay, ma il fulcro degli eventi e la famosa parata finale si svolge per le strade di Kingston. Con oltre 100.000 partecipanti ogni anno, il carnevale giamaicano rappresenta lo spirito dell'isola con un'esplosione di colori, musica, cibo e spettacolari balli, offrendo un'esperienza da non perdere. Il momento clou è la National Carnival Road March, programmata quest'anno per il 7 marzo; un evento unificante che coinvolge tutta l'isola in una vivace sfilata mascherata, dove migliaia di persone sfoggiano i loro costumi più belli e sgargianti.

Calabash Literary Festival – Maggio (date in via di definizione), SouthCoast - Indiscusso protagonista del mese di maggio è il Calabash International Literary Festival: tre giorni di letture e musica che si alternano e fondono con altre forme di narrazione. Un festival così stimolante, audace e diversificato che nelle scorse edizioni ha attirato ospiti di caratura internazionale come Angelina Jolie. Il festival, che si tiene a Treasure Beach, sulla costa meridionale dell’isola, ha preso vita per la prima volta nel 2001, quando tre giamaicani - il romanziere Colin Channer, il poeta Kwame Dawes e la produttrice Justine Henzell – lo hanno ideato con l’obiettivo di creare un festival letterario di livello mondiale con radici in Giamaica e ramificazioni nel resto del mondo. Tutti gli eventi del festival sono gratuiti e aperti al pubblico, la passione è l'unico prezzo d'ingresso. Passione che caratterizza lo spirito energico dei giamaicani e di tutti coloro che decidono di prendere parte a questa grande festa.

Jamaica Rum Festival – Giugno (date in via di definizione), Montego Bay - Il Jamaica Rum Festival è una vetrina dell'eccellenza del Paese in ambito di rum, cibo e musica. Questo festival è l'occasione perfetta per esplorare tutto ciò che la Giamaica ha da offrire; con degustazioni di rum di livello mondiale, deliziose proposte gastronomiche, musica e intrattenimento, il Jamaica Rum Festival ha qualcosa di emozionante da offrire a tutti.

Come arrivare in Giamaica? - La Giamaica è accessibile tramite numerosi voli internazionali, operati sui due aeroporti principali; il Sangster International Airport (Montego Bay) e il Norman Manley International Airport (Kingston) che collegano l'isola al resto del mondo. Dall’Italia, nello specifico, è possibile raggiungere la Giamaica attraverso i voli diretti operati da Neos, in partenza a cadenza settimanale da Milano Malpensa e Verona, fino al 31 marzo. In alternativa, si può optare per uno scalo in Canada o negli Stati Uniti da dove decollano innumerevoli voli che collegano la Giamaica con il continente.

L'isola aspetta tutti i visitatori per un'esperienza indimenticabile all’insegna di un mix vibrante di musica, cultura e divertimento!

Per ulteriori informazioni e vedere il calendario completo degli eventi 2024, è possibile visitare il sito https://www.visitjamaica.com/things-to-do/events/

Riproduzione riservata © Copyright ANSA