Vitigni Aperti nelle cantine del Movimento turismo del vino

Dal 17 marzo al 27 ottobre riparte Vigneti Aperti, la terza edizione dell'evento che per sette mesi unisce produttori di vino delle cantine del Movimento Turismo del Vino (Mtv) e appassionati da tutto lo Stivale, all'insegna del bere bene e del bere insieme. Dopo le celebrazioni del 30esimo anniversario di Mtv, Vigneti Aperti invita a vivere esperienze a tema Bacco all'aria aperta.

Il primo evento dell'anno scandito dal "pianto della vite", che rappresenta la rinascita della natura e sprigiona forza ed energia, non solo per la vite ma anche per il corpo e la mente. Degustazioni, pic-nic, escursioni in bici, passeggiate a cavallo, mostre, performance musicali e tante altre imperdibili attività accompagneranno il popolo di wine lover in tutti i weekend da marzo ad ottobre, per scoprire i territori del vino da nord a sud della Penisola.

"Pur essendo il più giovane dei nostri eventi - osserva Nicola D'Auria, presidente del Movimento Turismo Vino - Vigneti Aperti ha registrato sempre più affluenza e sempre più interesse da visitatori di tutte le età, a conferma di come l'enoturista sia sempre più alla ricerca di un'esperienza in cantina che coniughi la degustazione, la scoperta del territorio e delle sue tradizioni, attraverso il dialogo con i produttori. È proprio questa la combinazione che ci ha permesso, in trent'anni, di soddisfare le esigenze e i gusti di più di una generazione di eno-appassionati e che fa di Mtv il brand di riferimento dell'enoturismo italiano".



