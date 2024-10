Reggia di Caserta, 'Terra di Lavoro Wines' il 26 e 27 ottobre

Si terrà sabato 26 e domenica 27 ottobre nel primo cortile della Reggia di Caserta la terza edizione di "Terra di Lavoro Wines", evento enologico e di promozione del territorio organizzato dal Consorzio Tutela VitiCaserta-VITICA. Quest'anno l'evento, è stato spiegato oggi nella presentazione della kermesse, vede la collaborazione della Reggia di Caserta, Sito Unesco. "Una scelta chiara, volta a rafforzare strategicamente le logiche di rete per la valorizzazione e la promozione delle eccellenze del territorio" è stato evidenziato. Nella Sala Conferenze di Palazzo Reale, la giornalista Antonella Amodio ha moderato l'incontro in cui Tiziana Maffei, direttore della Reggia, ha illustrato l'impegno del Museo del Ministero della Cultura, "quale istituzione al servizio della società e del suo sviluppo, nella promozione e valorizzazione delle eccellenze del territorio". L'iniziativa è inoltre in linea con il Piano della valorizzazione del Piano di Gestione Unesco - azione 12 Sviluppo territoriale in chiave culturale e azione 14 Promozione integrata dell'offerta del territorio - che hanno la finalità "di valorizzare le attività produttive del Sito Unesco e del territorio di riferimento, enfatizzando le caratteristiche di bellezza, industriosità e sperimentazione che ne caratterizzano l'identità specifica" e "promuovere congiuntamente l'offerta del territorio attraverso una rete di collaborazioni strategiche, mirate a consolidare la reputazione e l'identità distintiva del Sito Unesco e dell'intera area circostante".

Cesare Avenia, presidente Consorzio Tutela Vini Caserta - VITICA, ha illustrato gli obiettivi e il programma di "Terra di Lavoro Wines", che intende proseguire "l'azione di divulgazione della ricchezza ampelografica e della crescente qualità di vini del territorio, esprimendo storia, cultura e tradizioni della provincia di Caserta". La manifestazione vedrà protagoniste le denominazioni vitivinicole tutelate dal Consorzio VITICA: Aversa Asprinio DOP, Falerno del Massico DOP, Galluccio DOP, Roccamonfina IGP e Terre del Volturno IGP. La partecipazione di più di 50 aziende consorziate con oltre 160 referenze offrirà agli addetti ai lavori, agli enoappassionati e ai visitatori della Reggia "una panoramica completa della ricchezza e della particolarità dell'offerta enologica di Terra di Lavoro" è stato ancora sottolineato nell'incontro.

L'apertura dei lavori è in programma sabato 26 ottobre, alle ore 10.30, nella Sala Conferenze al piano terra, ala ovest del Palazzo Reale, con il convegno: "Enoturismo: leva per la DOP/IGP economy della provincia di Caserta". "In ragione del senso profondo che per la Reggia di Caserta riveste la valorizzazione del territorio, proprio ad apertura della due giorni - è stato annunciato - la Sala conferenze del Museo verrà intitolata a "Terra di Lavoro". In entrambe le giornate della manifestazione i banchi di degustazione e le masterclass saranno curati dal supporto operativo di AIS Campania. I banchi saranno aperti dalle 14.00 alle 20.00, mentre le masterclass saranno così distribuite: sabato 26 alle 15.00 Aversa Asprinio DOP e alle 18.00 Falerno del Massico DOP, invece domenica alle 10.30 masterclass in inglese per stampa estera e turisti stranieri con una selezione di vini di tutte le denominazioni tutelate dal Consorzio, e, nel pomeriggio, alle 15.00 Galluccio DOP e Roccamonfina IGP e alle 18.00 Casavecchia di Pontelatone DOP e Terre del Volturno IGP.



