Solidarietà a prima colazione, croissant dei ragazzi di Nisida

"Mi piace stare insieme con i ragazzi per cercare di trasferire loro una passione non solo un lavoro: è in questa logica che è nata l'idea, subito accettata con entusiasmo dalla proprietà, di coinvolgere i reclusi nell'Istituto penale minorile di Nisida". Luigi D'Amore, 40 anni, project manager del ristorante bar 'To Live' sulla collina di Posillipo a Napoli, spiega così all'ANSA il coinvolgimento dei giovani nella produzione di 'lievitati' come croissant e brioches per il locale aperto da poco più di un mese. Il To Live Breakfast dalle 7 alle 11 del mattino si basa, infatti, su una proposta ispirata alla tradizione locale ma al tempo stesso prende spunto da quella continentale e internazionale, unendo la matrice fortemente artigianale a quella "solidale": i lievitati vengono infatti preparati secondo la ricetta dello chef Eduardo Estatico nei laboratori del carcere di Nisida, un sodalizio proposto da Luigi d'Amore e subito voluto dalla proprietà "per dare spazio e voce alla professionalità e alle potenzialità delle strutture nell'Istituto penitenziario minorile".

"Sono docente nell'Istituto - aggiunge D'Amore - e mi occupo del corso sul caffè e, più in generale, della sala bar e della pasticceria Siamo impegnati con la scuola triennale di Ristorazione, sostenuta dalla Regione Campania, e cerchiamo di insegnare un mestiere. In questo caso i ragazzi preparano i lievitati per 'To Live' - grazie all'Associazione 'Monelli a pasticciare' - nei laboratori di pasticceria di Nisida". "Quando avvio un lavoro con le diverse realtà del territorio - sottolinea il project manager - cerco sempre di portarlo nell'interno dell'Istituto al fine di dare un'occasione in più ai reclusi". I ragazzi impegnati nella produzione di dolci, precisa D'Amore, vengono retribuiti per il loro impegno, "ma ciò che conta davvero è dare una speranza ai ragazzi attraverso esperienze concrete".

Tradizione locale, artigianalità, inclusione e solidarietà: su questo filone si snoda la proposta del locale che ha diverse caratteristiche. Un locale, spiegano gli operatori che hanno dato vita a 'To Live', che vuole essere tante cose: Cafè room, lunch break, cocktail bar, fine dining. Centocinquanta i metri quadrati interni e 200 quelli dedicati alla terrazza anche con un book&magazine corner. Quattro sono i momenti articolati in modo diversificato ma connesso al tempo stesso. Dopo la colazione con il To Live Breakfast, c'è poi il pranzo servito dalle 12 alle 15, con protagonisti i piatti della cucina tradizionale campana, quali la pasta e piselli freschi o la pasta e fagioli di Controne (spazio anche a insalate, dalla Nizzarda alla Caesar nel rispetto della stagionalità).

Successivamente il Cocktail & tapas con il To Live Cocktail Bar & Tapas, dalle 18 a mezzanotte; la proposta si avvale di un menù di tapas che accompagnano cocktail e vini come momento di relax e condivisione. La beverage list si muove tra cocktail che alternano classici da "rispolverare" e moderni signature, i quali al momento del servizio vengono affiancati da una cartolina raffigurante i "luoghi" raccontati nel drink attraverso elementi identificativi. Anche la lista vini si orienta con attenzione al territorio campano. Cena: dalle 19 alle 24 si entra nel To Live Dining by Eduardo Estatico con una cucina mediterranea di matrice partenopea, dove la terra e il mare si intrecciano in un continuo scambio.

Eduardo Estatico appassionato già da bambino ai precetti delle nonne, che gli insegnano la memoria del gusto nella cucina napoletana, si forma tra Italia e Stati Uniti con importanti pit-stop giovanili. Dopo diverse esperienze, nell'autunno 2023 decide di raccoglie la sfida per la riapertura di uno storico locale di Napoli, La Mela, dove mette in campo un nuovo format di fusion mediterranea a servizio del cocktail bar. Da giugno 2024 inizia il nuovo percorso di Executive Chef al To Live di via Orazio.



