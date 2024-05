"Pizza e Falanghina" apre estate a Castelvenere

BENEVENTO, 28 MAG - Sarà la terza edizione di "Pizza e Falanghina" ad aprire il cartellone estivo nel suggestivo borgo medievale di Castelvenere.

Lo rende noto il sindaco di Castelvenere Alessandro Di Santo.

Per il terzo anno consecutivo "Pizza e Falanghina", manifestazione promossa dalla Pro Loco in collaborazione con l'Amministrazione comunale, torna dal 31 maggio al 2 giugno con tante novità, come preannuncia il presidente della Pro Loco Domenico Iannucci: "Sarà un weekend all'insegna del divertimento ma, soprattutto, del mangiar e del bere bene. I protagonisti saranno ovviamente i forni delle 5 pizzerie che soddisferanno il palato dei visitatori e l'eccezionale falanghina di Castelvenere che verrà distribuita gratuitamente, ovvero un bicchiere per ogni pizza".

"Con questa iniziativa - aggiunge Iannucci - apriamo una serie di eventi che, oltre a caratterizzare l'estate castelvenerese 2024, contribuirà alla promozione del borgo, con le sue caratteristiche cantine tufacee, e del vino, essendo Castelvenere il comune più 'vitato' d'Italia".

Le tre serate saranno arricchite con spettacoli musicali e di intrattenimento, tra cui l'esibizione live di Gigione che sarà protagonista sabato, 1 giugno, nel teatro comunale all'aperto.





