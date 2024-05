Bacoli celebra la cozza il 25 e 26 maggio con 'Mytilus Fest'

Bacoli celebra il mitile, uno dei simboli della terra flegrea, con 'Mytilus Fest' il 25 e 26 maggio. L'iniziativa, organizzata in collaborazione tra il Comune e l'Associazione Culturale MSP, si svolgerà in diversi angoli della città per concludersi durante le serate in Villa Comunale.

"La cozza di Bacoli sarà protagonista di approfondimenti, attività e spettacoli e anche di degustazioni realizzate da interpreti della città e dintorni. Tra le mission dell'Associazione c'è la promozione del territorio in tutte le sue sfumature e con Mytilus Fest intendiamo dare risalto a un prodotto strettamente legato a questa meravigliosa terra, promuovendo e valorizzando quindi tutta la filiera produttiva a esso connessa e quella ristorativa ma anche le altre attività che lasciano scoprire quanto di bello e buono abbiamo sotto gli occhi e non ce ne accorgiamo" ha detto Bruna Manfredonia alla guida dell'Associazione Culturale e coordinatrice di Mytilus Fest durante la presentazione dell'evento nel Parco Borbonico del Fusaro.

Dunque la cozza come veicolo per conoscere Bacoli e le sue bellezze, la sua storia, la cultura gastronomica e l'operosità degli addetti al settore della mitilicoltura; durante le due mattinate di sabato e domenica sarà possibile visitare, infatti, gli impianti di mitilicoltura dislocati a largo di Capo Miseno "sia a bordo della barca Iris di Lomar Dreams con chiglia trasparente in partenza dal porto di Baia - è stato sottolineato - oppure in SUP (Stand Up Paddle) da Marina Grande a cura di Spass". Inoltre, si potrà prenotare la visita guidata ai locali impianti di stabulazione per scoprire cenni storici sul frutto e sul processo di produzione e stabulazione. Durante le due giornate dalle 18 sarà attiva l'Area Ludica dove si alterneranno spettacoli laboratori e giochi per i bambini. A seguire, dalle 21 cominceranno gli spettacoli musicali. In contemporanea e durante gli intrattenimenti musicali sarà allestito un villaggio enogastronomico, supportato da Sole Group Luxury Event, in cui la cozza sarà assaporata in purezza e declinata dall'estro di chef, pizzaioli e pasticcieri. Una selezione di birra, vino e cocktail sarà proposta in abbinamento.

Un calendario con diverse attività dedicato all'oro nero di Bacoli che sin dall'epoca dei greci e romani ha avuto un ruolo fondamentale per le comunità locali sia dal punto di vista economico e sociale che nell'ambito della tradizione gastronomica. Sottolinea il sindaco Josi Gerardo della Ragione: "È nostro intendimento fare in modo che Mytilus Fest sia solo l'inizio di un percorso che ci permetta di valorizzare il mitile e tutta la filiera con un processo di grande qualità che coinvolga la popolazione e le figure istituzionali più importanti del settore". La cozza, è stato affermato, "è elemento caratterizzante della cultura e dell'economia locale e delle sue tradizioni". Inoltre è "altrettanto fondamentale per l'ecosistema e si rivela essere anche una inesauribile fonte di micro e macro nutrienti". Insomma una combinazione di elementi che, attraverso la manifestazione, "intendono dare più luce a un prodotto dell'agroalimentare locale che meriterebbe di diventare sempre più attrazione per viaggiatori alla ricerca di speciali esperienze immersive da coniugare al patrimonio archeologico, storico, culturale e paesaggistico di Bacoli e dei Campi Flegrei".

Nella Sala Ostrichina nel corso della conferenza di presentazione, moderata dalla giornalista Floriana Schiano Moriello, sono intervenuti, oltre alla coordinatrice dell'evento Bruna Manfredonia, Sergio Cosentini (Centro Ittico Campano), Vittorio Ambrosino (assessore Attività Produttive del Comune), Francesco Maisto (Ente Parco Regionale Campi Flegrei), Vincenzo Peretti (Università Federico II e Associazione per la valorizzazione della Cozza Mar Tirreno Campania), Maria Scotto di Luzio (Militicultura Flegrea), Giuseppe Cutolo (biologo, nutrizionista), Gino Pezzullo (guida turistica), Andrea Tartaglia (direzione artistica Mytilus Fest).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA