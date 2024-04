A Calvizzano tre giorni dedicati allo street food

Tre giorni dedicati unicamente allo street food e agli alimenti tipici locali e nazionali più apprezzati e conosciuti del belpaese: è la seconda edizione del Festival dedicato al cibo, in programma da venerdì 10 a domenica 12 maggio in Villa Calvisia a Calvizzano. L'appuntamento è organizzato dal Comune di Calvizzano in collaborazione con l'associazione culturale e di promozione sociale eventi e mercatini (AMIP) ed è finanziata dalla Regione Campania a valere sui fondi POC e rientra nell'ambito del progetto "Intra Terram Neapolitanam: Accoglienza, Cibi e Tradizioni" realizzata di concerto con i Comuni di Frattamaggiore, Frattaminore, Sant'Antimo, Grumo Nevano E Casavatore.

Si potranno assaggiare le tante varietà di cibo e bevande somministrate al pubblico dagli ambulanti che installeranno dei truck all'interno della struttura di Viale Pietro Nenni, i quali offriranno: 'A 'Mnestra 'Mmaretata, burro e uova, i Cicirieddi, le Frittelle con le acciughe, le rospe, linguine ai ricci di mare, melenzane all'aceto, pasta di San Giuseppe e sorprese di limoni oltre alla bombetta pugliese, specialità siciliane, la famosa friggitoria all'italiana con patate aspirali dall'Emilia Romagna, gli arrosticini abruzzesi, la porchetta di Ariccia, la piadina romagnola, la Stesa Ciociara, il caciocavallo podolico impiccato del Gargano e la birra artigianale al sale di Cervia.

Non mancheranno il tipico "cuzztiell" napoletano, Lu Kosu specialità tipica Ungherese e tanto altro ancora.

Oltre alle svariate tipologie di cibo da poter degustare ci saranno diversi gruppi musicali e comici che si alterneranno sul palco: si inzia venerdì 10 maggio alle ore 18.00 con un convegno di presentazione e apertura degli stands, successivamente alle 21.00 l'appuntamento è con la Vocal Band - anni 70/80/90 e oltre, sabato 11 maggio alle ore 21 è il turno del live show di Paola Pezone, domenica si chiude con la tribute band di Pino Mango a partire dalle ore 21.00. L'ingresso è sempre gratuito da venerdì dalle ore 18 alle 24, sabato e domenica dalle ore 12 alle ore 24. E per i bambini animazione tutti i giorni con l'imperdibile novità del simulatore di guida della Ferrari di Formula 1.

"Anche quest'anno a Calvizzano imperdibile appuntamento con lo Street Food Festival. Siamo ai nastri di partenza di una stagione estiva ricca di momenti ludici e ricreativi ma soprattutto di grande intrattenimento. Il secondo weekend di maggio segna l'inizio di un calendario di manifestazioni che terminerà con la ricorrenza del santo patrono di San Giacomo Apostolo. Lo street Food Festival giunge alla seconda edizione e si conferma un evento consolidato della nostra amministrazione.

Tanti espositori verranno da altre regioni d'Italia per farci degustare prelibatezze e prodotti tipici, ma non solo assaggeremo anche il meglio che offre la nostra terra. L'anno scorso abbiamo ottenuto un picco di presenze importantissimo, registrando ingressi nel paese provenienti anche da altre regioni d'Italia. Ci aspettano 3 giorni di sorrisi, ottimi piatti locali e non, bella musica, bravi artisti e tanta spensieratezza. Un doveroso ringraziamento per la realizzazione di questa iniziativa unica va all'Assessore Arianna Ferrillo che anche quest'anno ha confermato una bellissima programmazione di intrattenimento. Vi aspettiamo in tanti", ha dichiarato il Sindaco Giacomo Pirozzi.



