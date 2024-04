'Nu bbellu ccafè', al Maschio Angioino evento il 7 e 8 maggio

Si terrà martedì 7 e mercoledì 8 maggio, nel Maschio Angioino. a Napoli, l'evento 'Nu bbèllu ccafè'. Patrocinato dal Comune - che ha istituito la Giornata cittadina della cultura del caffè napoletano - la manifestazione è promossa e sostenuta dall'Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive e si pone l'obiettivo di valorizzare una delle più grandi tradizioni della città e della sua identità culturale.

La kermesse vedrà la partecipazione di esperti del caffè, torrefattori italiani, titolari di caffetterie cittadine, maestri dell'espresso, personalità del mondo intellettuale e "si candida ad essere uno straordinario attrattore di interesse turistico" come annunciano gli organizzatori. Un palco, posto nel cortile principale del Maschio Angioino, sarà caratterizzato da momenti di salotto culturale, interviste, iniziative sociali, presentazioni di libri, momenti d'arte e spettacolo e di confronto con gli spettatori.

Per tutta la durata dell'evento il caffè sarà offerto gratuitamente. I visitatori, inoltre, potranno assaggiare il caffè in molteplici versioni, prepararlo con la macchina a leva, guidati da baristi professionisti, e partecipare a piccoli corsi sui segreti del vero caffè napoletano.

Il programma completo dell'iniziativa, che intende rafforzare anche la candidatura del 'Rito del caffè napoletano e italiano' come Patrimonio Immateriale dell'Umanità UNESCO, sarà illustrato durante una conferenza stampa.



