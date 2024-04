Cena benefica e grande brigata per "Un Angelo tra le Stelle"

Lunedì 15 Aprile, alle ore 20, il ristorante Zi Teresa ospita la settima edizione di "Un Angelo tra le Stelle" la cena di beneficenza organizzata da Claudio e Giovanna Zanfagna, fondatori dell'Associazione Progetto Abbracci Onlus, che vede alternarsi ai fornelli chef stellati e grandi interpreti della ristorazione campana per una raccolta fondi a favore dell'infanzia dei quartieri più disagiati del territorio napoletano. Il ricavato della cena sarà infatti interamente devoluto al progetto "Un Campo per la Vita" con il quale i coniugi Zanfagna si impegnano a recuperare e allestire il campo da gioco della Parrocchia della Resurrezione del quartiere Scampia.

Il progetto, nato nel 2023, ha già interessato altre aree difficili della città con lo scopo di ridonare agli abitanti dei quartieri aree ludiche dove i giovani possano riunirsi, giocare e stare insieme.

"In questi anni - afferma Claudio Zanfagna - abbiamo recuperato il campo sportivo dell'istituto comprensivo Sanzio Ammaturo al Rione Amicizia, messo in sicurezza quello comunale di Villa Capriccio a Capodimonte e concluso i lavori del campo da calcio della Parrocchia Maria Immacolata Della Medaglia Miracolosa del Rione Traiano. E' in opera il cantiere del campo della scuola Andrea Angiulli in Piazza Mario Pagano al Quartiere Sanità.

L'attività sportiva aiuta gli adolescenti a incanalare gli istinti aggressivi in maniera socialmente accettata, li rende più responsabili, capaci di socializzare e cooperare in armonia.

E' per tutti questi motivi che con il Progetto Abbracci abbiamo deciso di recuperare quelle strutture sportive che essendo presenti in territori problematici possono rappresentare un valido aiuto per le famiglie residenti nella delicata opera di crescita dei figli".

I fuoriclasse della cucina campana e gli chef stellati anche quest'anno si ritroveranno a cucinare gomito a gomito come una grande brigata di cucina. In prima linea c'è Carmela Abbate resident chef del ristorante Zi Teresa con la sua cucina fatta di passione e tradizione, dove prevalgono le materie prime locali e il pescato fresco di giornata. Ai fornelli si alterneranno anche Peppe Aversa del ristorante il Buco di Sorrento, Danilo Di Vuolo del ristorante Lo Scrajo di Vico Equense, Domenico Iavarone chef Grand Hotel La Favorita di Sorrento e Lino Scarallo del ristorante Palazzo Petrucci di Napoli. Insieme a loro ci saranno anche lo chef consulting Michele Deleo e il maestro dell'impasto Enzo Piccirillo de La Masardona di Napoli. Nel corso della serata Claudio e Giovanna Zanfagna consegneranno il Premio Progetto Abbracci per l'Impegno Sociale a favore dell'infanzia a Paolo Siani, medico chirurgo e specialista in Pediatria, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Pediatra dell'ospedale Santobono di Napoli.



