Passeggiate Leopardiane in ricordo del poeta di Recanati

L'Agenzia del Turismo della Regione Campania, nell'ambito della programmazione delle attività di promozione del territorio a fini turistici e di valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, ha premiato e finanziato il progetto Passeggiate Leopardiane proposto dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane, attraverso il fondo di sviluppo e coesione 2021-2027.

"Un importante risultato - sottolinea il Presidente della Fondazione, Gennaro Miranda - che si unisce ai numerosi interventi che sta mettendo in campo la nuova governance del nostro ente in un'ottica di riqualificazione e di programmazione culturale delle ville del XVIII secolo che compongono il vasto patrimonio architettonico che gestiamo e tuteliamo con sempre maggiore attenzione e impegno".

Il progetto Passeggiate Leopardiane, in passato, promosso dalla Proloco di Torre del Greco, oggi vede la partecipazione di una cordata di partner privati e pubblici coordinata e diretta dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane che è riuscita a stabilire una sinergia tra i Consorzi del territorio: Consorzio tutela Vini del Vesuvio, Consorzio di Tutela del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio, la Strada del Vino Vesuvio e dei Prodotti tipici vesuviani e con l'Associazione Cuochi di Torre del Greco e Area Vesuviana/Nolana, l'Ais (Associazione Italiana Sommelier) Campania e la stessa Proloco di Torre del Greco.

Il programma prevede, nelle domeniche di maggio e di giugno, visite guidate presso Villa delle Ginestre e Villa Campolieto, degustazioni dei prodotti tipici dell'area vesuviana con maestri pasticceri del territorio che proporranno le proprie prelibatezze a base di albicocche, miele e agrumi del Vesuvio, con chef che rielaboreranno ricette con il prodotto più antico e tipico dell'agricoltura campana, il pomodorino del piennolo del Vesuvio Dop, assaggi dei vini delle cantine dei consorzi vesuviani, illustrazione da parte di esperti dei valori ambientali delle coltivazioni autoctone e della dieta mediterranea.

La kermesse enogastronomica-culturale si aprirà domenica 5 maggio 2024 a Villa Campolieto con una conferenza stampa ed un piccolo 'assaggio' del programma che proseguirà fino a domenica 29 giugno 2024 in occasione delle Celebrazioni Leopardiane giorno del compleanno di Giacomo Leopardi dove si festeggerà il poeta recanatase con la realizzazione di una delle 49 ricette amate dal poeta (le cosiddette 49 preferite) conservate nel Fondo Leopardiano presso la Biblioteca Nazionale di Napoli.





