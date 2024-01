Sorrento, inizia la raccolta delle arance da alberi pubblici

Parte SorrentoOrangeWeek, la manifestazione ideata e promossa da Penisolaverde, e inaugura le attività pubbliche della terza edizione con la raccolta dell'Arancia bionda sorrentina, in collaborazione con i ragazzi della Cooperativa Alma.

L'appuntamento è per lunedì 22 gennaio, presso i giardini pubblici in località Montariello dove, al termine della raccolta, i ragazzi "brinderanno" con la spremuta d'arancia fresca, assieme al sindaco di Sorrento, Massimo Coppola.

"Le prime operazioni di raccolta - dichiara Luigi Cuomo, direttore di Penisolaverde - sono molto incoraggianti. Nel corso di questa terza edizione potremmo addirittura superare i traguardi dello scorso anno, quando siamo riusciti a trasformare ben 12 tonnellate di arance, ottenute dalle alberature pubbliche sorrentine, producendo 2.000 barattoli di marmellata, 1.300 litri di succo d'arancia e 6 litri di olio essenziale." Il programma della manifestazione, che si avvale della collaborazione di partner istituzionali, associazioni no profit e aziende locali, quali: la condotta Costiera sorrentina e Capri dello Slow Food, la Fattoria Terranova, Solagri, Piemme e il Birrificio Sorrento, prevede numerose iniziative che coinvolgeranno studenti e cittadini dei Comuni di Sorrento, Piano di Sorrento e Massa Lubrense, che condividono con Penisolaverde la promozione dell'iniziativa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA