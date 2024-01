Pizza Club per famiglie e giovani, fra tradizione e innovazione

Un 'Pizza Club' che vuole mettere insieme famiglie e giovani alla ricerca di una serata di svago con musica e luci da discoteca, con un'offerta che si articola in fasce orarie dedicate. E' una sfida complicata che parte dalla pizza gourmet con le diverse proposte e giunge al 'lounge bar' quella con la quale si misura Simone Vesi, 25enne figlio del pizzaiolo Giuseppe, con il suo 'Experientiae', appena inaugurato a Napoli. "Già dal nome vogliamo lanciare un messaggio - spiega Simone all'ANSA - da noi non si viene solo a gustare una pizza ma a fare 'un'esperienza' che è quella di degustazione di lievitati, di abbinamenti sensoriali di bollicine; intorno alle 23.30-24, il locale, con uno switch, muta e passa dalla fase ristorativa a quella club con cambio luci, aumento dell'audio, postazione dj, insomma una fase di vero e proprio intrattenimento musicale. Abbiamo un lounge bar a tema che vuole soddisfare la clientela della seconda fase". Alle famiglie è riservata la prima parte della serata ma anche la seconda fase non vedrà protagonisti solo i giovani: "Proporremo serate dedicate alla musica anni Settanta e Ottanta, pensate per 'anime' giovani. Insomma, un momento aperto a tutti".

Con un'esperienza di tre anni in Gran Bretagna, Simone Vesi ora gioca la sua partita con 'Experientiae' (una quarantina di posti, 9 dipendenti): "Continueremo a fare la pizza gourmet sulla scia della proposte di mio padre con un ampliamento ai piatti di cucina riportati sui nostri lievitati. Per esempio, il brasato di manzo cotto a bassa temperatura. E poi ci sarà sempre la margherita classica che chiamo due punto zero, con parmigiano in chips, perline di basilico". I prezzi? "Sono rapportati alla qualità che abbiamo, dai 20 ai 30 euro mediamente" assicura.

"Vogliamo giocare sul binomio tradizione/innovazione adeguato alle diverse fasce di clienti con un locale a 360 gradi" afferma incontrando i giornalisti e spiegando il format.

Qualche esempio del menu fornito dal giovane operatore: "Padellini in doppia cottura, prima a vapore e poi in forno con brasato di manzo cotto a bassa temperatura, salsa di mozzarella e olio al rosmarino oppure con tonno scottato, salsa guacamole e mozzarella di bufala. E ancora tartare di manzo, crema di datterino giallo affumicato e fonduta di parmigiano. E poi il classico: la margherita, ma rivisitata che prevede 'finto' ragù di pomodoro - salsa senza carne e più densa - mozzarella messa sulla pizza a metà cottura, perlage di basilico. Inoltre, polpettine di salsiccia, friarielli in doppia consistenza e provola. E poi fritturine con panature al panko o ai corn flakes, con patate viola o classiche".

"E' un Pizza Club nel quale non si snatura la nostra tradizione di pizza gourmet - aggiunge, dal canto suo, Giuseppe Vesi - faremo sempre lo steso prodotto ma in un ambiente diverso, più elegante, con costi contenuti per i clienti, dove ci si potrà anche divertire dopo aver mangiato". Ma non si rischia di smarrire l'anima popolare legata al prodotto? "No, credo proprio di no - sostiene il pizzaiolo - c'è sempre l'aspetto 'popolare' in quello che facciamo. Anche in questo contesto sarò vicino a mio figlio, seguirò la sua attività".





