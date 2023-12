Alla Stazione Marittima di Salerno festival Panettone d'Artista

Più di trenta maestri lievitisti, una sezione dedicata al senza glutine, tre giorni di degustazioni, presentazioni, metteranno in vetrina le loro dolci creazioni alla prima edizione di "Panettone d'Artista" in programma alla Stazione Marittima di Salerno dal 7 (partenza alle 18) al 9 dicembre. Protagonista dell'evento, rilevano i promotori, "il lievitato natalizio più amato prodotto in Campania, territorio che da tempo porta sulla scena della gastronomica i più bravi e premiati pasticceri italiani". La manifestazione è stata organizzata da Roberto Jannelli e Rosario Augusto con l'obiettivo di valorizzare il lavoro di brigate che studiano, realizzano e sottolineano la magia del Natale con i loro impasti, Il festival sarà anche l'occasione per stare a fianco alle persone più fragili con un'azione di solidarietà concreta in collaborazione con la Caritas diocesana di Salerno-Campagna- Acerno. La sera dell'8 dicembre i ragazzi di Casa Surace garantiranno allegria e divertimento.

Per curiosare negli abbinamenti al bicchiere in programma anche due masterclass speciali: la prima verticale organizzata a sud di Roma dedicata al Moscato di Paolo Saracco e un approfondimento sul passito di Pantelleria Ben Ryé di Donnafugata a cui parteciperanno Paolo Saracco, Tommaso Luongo, presidente di Ais Campania ed il giornalista enogastronomico Luciano Pignataro.



