Spiegare il ritorno alla terra di giovani anche con un formaggio

Raccontare il ritorno alla terra di giovani nel Cilento anche attraverso un formaggio. In questo caso un erborinato di capra al carbone vegetale, dedicato alla montagna più alta del Cilento Antico, il Monte Stella, e che nasce nella logica di contribuire con il lavoro nel settore verde a a contrastare lo spopolamento. L'idea è della Tenuta Principe Mazzacane che ha presentato "IlMontestella" alla 32ma edizione del Merano Wine Festival 2023. (è intervenuto anche l'assessore all'Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo).

Un'azienda giovane, tutti tra i 25 e 35 anni, partiti da zero: "Abbiamo cominciato dalle capre, che erano allevate in passato in molte nostre famiglie, garantendo loro il pascolo e una alimentazione sana. Abbiamo iniziato con un progetto di salvaguardia della Capra Cilentana, 'Vis Capra' che portiamo avanti insieme con l'istituto di alta cultura Fondazione G.Vico e ci adoperiamo ad ampliare le sue potenzialità gastronomiche, declinando il Cacioricotta anche in cinque stagionature diverse.

La nostra filosofia si basa sul benessere animale e sull'agricoltura rigenerativa, praticando le cinque libertà della capra e operando in regime biologico" racconta l'imprenditrice Annacarla Tredici.

Un formaggio che guarda al futuro e allo spopolamento del Cilento: "IlMontestella non è solo un formaggio ma, per noi, rappresenta un prodotto che vuole esprimere il nostro 'pensiamo globale e agiamo locale' cercando di combattere lo spopolamento, mostrando ai nostri coetanei che si può avere futuro anche restando qui, sulle montagne" continua Andrea Giuliano, cofondatore dell'azienda.

In Cilento storicamente si è sempre allevata la capra ma questa tipologia di allevamento, nonostante il prodotto caprino sia tra i più ricercati sul mercato, è in arresto: "È necessario far capire che non è perché i nostri nonni facevano in quel modo, oggi noi dobbiamo replicare - spiega Federica Giuliano, altra giovane della Tenuta - oggi dobbiamo custodire il loro lascito, il loro sapere, e cercare di migliorare i processi, i prodotti, con studio e modernità". L'azienda è un modello resiliente di agricoltura sostenibile, basata - sottolineano i giovani imprenditori - "su alimenti sani e stagionali, prodotti con energia pulita, nel rispetto della natura e dei consumatori, con un'attenzione particolare alla tutela della agro-biodiversità". "IlMontestella" ha la pasta consistente e friabile all'interno mentre fuori le muffe selezionate danno un formaggio in continua evoluzione. "Al palato, il gusto è deciso, intenso, saporito. Ottimo per mantecare risotti e, nei taglieri, va a nozze con mostarda piccante di frutta, confetture, vini corposi e invecchiati, dolci e liquorosi. È un omaggio alle nostre montagne, che hanno tante potenzialità e tanta bellezza" conclude Tredici.



