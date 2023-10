Il vino è donna, in Italia più di mille socie

Il vino sempre più donna. Un settore in crescita esponenziale che coinvolge Campania, Trentino Alto Adige, Toscana, Sicilia fino a raggiungere le aree più interne del nostro Paese, rappresentato dall'Associazione Nazionale Donne del Vino. Se ne è discusso nel corso della V edizione di Eruzioni del Gusto, evento culturale ed espositivo sull'enogastronomia e le eccellenze delle terre vulcaniche d'Italia, promosso dall'associazione culturale Oronero - Dalle scritture del fuoco, in programma fino al 30 ottobre 2023 al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, tra Portici e Napoli.

"Nella delegazione campana siamo 70 socie di cui 35 produttrici", ha detto Gilda Guida Martusciello, vice delegata dell'Associazione Nazionale Donne del Vino Campania e Produttrice. "Le donne ci sono sempre state ma erano relegate nell'ombra. L'associazione è nata per dare il giusto risalto e ruolo alle donne che da sempre sono state impegnate in vigna o in cantina, ma era un mondo ad appannaggio maschile. Nel 1988 un gruppo di produttrici si riunì in Toscana e decise di dare voce a queste anime 'ombra' nascoste nelle cantine creando questo sodalizio e da lì è stato un crescendo, tanto che a livello nazionale siamo più di mille socie".

Donne protagoniste anche nel turismo con un progetto messo a punto dalla Regione Toscana presentato da Clara Svanera e Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica.

Presente per il terzo anno consecutivo con Vetrina Toscana, la Toscana oggi ha esposto Brigidini di Lamporecchio, Catuccini Toscani Igp, Pane toscano dop, Olio toscano Igp, salame toscano PAT, Capocollo nostrale, Risotto con zafferano e crema di pecorino, Pecorino dop e Miele, Cecco formaggio stagionato, Vino di Montalbano, Le Colline di Leonardo.

L' Enea, rappresentata dal direttore della Divisione Fotovoltaico Ezio Terzini, ha illustrato la vigna agrivoltaica, un progetto che consente una convivenza virtuosa tra energia e agricoltura.

"Vino, viaggio, vite sono ancora una volta al centro della V edizione di Eruzioni del Gusto e con la Camera di Commercio Italiana in Cina sono state gettate le premesse per rafforzare gli scambi commerciale e l'impegno di portare l'evento in Cina", dice Carmine Maione presidente dell'associazione Oronero.





