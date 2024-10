Apei porta il mondo della pasticceria in tv con Sweet Home

Un nuovo programma televisivo dedicato alla pasticceria, nuovi associati e un continuo aggiornamento professionale. Sono le novità emerse nel corso dei tre giorni di lavoro del terzo Seminario Tecnico organizzato dall'Ambasciatori Pasticceri dell'Eccellenza Italiana (Apei) presso la sede di Cast Alimenti a Brescia. A partire da novembre, su Food Network (canale 33 del digitale terrestre) e sulla piattaforma discovery+, arriverà Sweet Home, un nuovo format tv che vedrà coinvolti 29 Ambasciatori Aperi, ognuno dei quali in ogni puntata racconterà la propria realtà e, soprattutto, la propria interpretazione contemporanea di un dolce della tradizione. La produzione è realizzata da In-Nova e Capitaladv, con autore Gianluca Antonelli, direttore di produzione Massimo Giudici. La regia è guidata da Michelangelo Ingrosso, mentre la conduzione è affidata a Irene Colombo, con la partecipazione in ogni puntata del maestro Iginio Massari, presidente Apei. "La comunicazione in pasticceria è fondamentale per trasmettere il valore dell'artigianalità e dell'eccellenza, perché ogni dolce racconta una storia che va oltre i semplici sapori - ha spiegato -. Una comunicazione efficace, che passa anche dal mezzo televisivo in una chiave innovativa e di forte carica empatica, permette di creare una connessione autentica con il cliente finale, educando il palato e diffondendo così la cultura della pasticceria ad alto livello". Il seminario tecnico, al quale ha partecipato anche il maestro spagnolo Paco Torreblanca, ha segnato l'ingresso di cinque nuove aziende associate che portano così a 63 il numero totale degli Ambasciatori iscritti. Si tratta di Fabrizio Camplone (Pasticceria Caprice, Pescara), Ivano De Chiara (Pasticceria Estasi, Salerno), Emilio Glorioso (Giardino Ascona, Saint Moritz), Marco Cesare Merola (Pasticceria Contemporanea, Caserta) e Roberto Miranti (Pasticceria Orsucci, Torino) ed entrano anche come nuove aziende sponsor anche Eurovo, Foodline Waterjet Corporation e Goi Fruit. I



