Tartufi, con influencer Fiera Abruzzo e piatti virali sul web

"In questi giorni alla Fiera Internazionale del tartufo d'Abruzzo ci sono state tante presenze e soprattutto tanta qualità. La presenza degli influencer è la novità di quest'anno per promuovere la regione tramite i social". Così il vicepresidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente, sul palco insieme al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, durante lo show cooking di Ruben Bondi, uno dei tre influencer intervenuti alla Fiera che si è conclusa ieri sera all'Aquila. Gli altri due chef sono stati Francesca Gambacorta e Davide Nanni. Le star dei social hanno proposto le loro ricette a base di tartufo e preso parte alla giuria del contest che ha visto sfidarsi gli istituti alberghieri abruzzesi con piatti a base di tartufo e altre eccellenze abbinate a vini e cocktail. Ruben, chef romano con 1 milione 400mila follower su Instagram e 2; milioni 400mila su tik tok, per la fiera ha realizzato "un piatto mai fatto prima": baccalà con crema di porri patate e tartufo bianco e funghi saltati, cui ha aggiunto un tocco di limone. "I prodotti dell'Abruzzo sono vere eccellenze e il tartufo bianco abruzzese è il migliore al mondo.

E' stato un piacere e un onore cucinare per i miei follower venuti qui da tutta Italia". Sul palco ad aiutarlo è salita anche Gambacorta. Bondi ha pubblicato un reel in cui prepara i tagliolini al tartufo bianco: in poche ore oltre 390 mila visualizzazioni. Gambacorta, chef romana, sui social Frafoodlove, ha preparato "un risotto cacio e pepe, perché porto un po' di Roma con il tartufo bianco. Farò un burro aromatizzato al Tartufo e ci metterò dei gamberi, abbinamento a cui ho pensato perché in Abruzzo si scia guardando il mare". Il video in cui propone il risotto nella variante con il tartufo nero pregiato abruzzese è stato visto da oltre 350mila persone.

Lo chef "wild" Nanni, diploma all'Alberghiero di Villa S.Maria (Chieti), 200mila followers su Instagram, è stato un fuori programma: il 32enne di Castrovalva, frazione di Anversa degli Abruzzi (L'Aquila) ha preso parte alla giuria del contest con gli Istititui Alberghieri: "Non fatevi mai abbattere dalle sconfitte, anzi fate di loro la vostra forza" ha detto ai ragazzi.



