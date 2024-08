L'ex prefetto Enrico Caterino è commissario per il granchio blu

Il governo ha nominato l'ex prefetto di Rovigo e poi Ravenna, Enrico Caterino, commissario per il granchio blu. Lo ha annunciato il ministro Francesco Lollobrigida in conferenza stampa a Palazzo Chigi con il ministro Gilberto Pichetto Fratin. "In questa fase nell'Adriatico in particolare" il granchio blu "ha compromesso alcune attività economiche e soprattutto rischia di compromettere l'intero ecosistema marino senza misure strategiche". Con il commissario ci sarà "un salto di qualità".



"Chi meglio di sua eccellenza Enrico Caterino già prefetto di Ravenna e reduce dall'esperienza di commissario di Torre Annunziata, persona che ha in sé il valore dell'efficienza, capacità di operare in situazioni complesse", ha aggiunto Lollobrigida, sottolineando che Caterino è "un servitore dello Stato" e che la nomina "è stata condivisa in grande sintonia" tra il ministero dell'Agricoltura e quello dell'Ambiente.



In base al dl Agricoltura approvato l'11 luglio scorso, il commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e ha a disposizione 10 milioni di euro per preparare un piano di interventi. A causa dell'emergenza granchio blu, la produzione di vongole veraci sfiora perdite del 100%, come riportato nella relazione tecnica predisposta dal governo.



