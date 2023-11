Lotta alle frodi in agricoltura, una piattaforma e un cruscotto per segnalazioni e dati

Al via una nuova iniziativa progettuale dell' Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) finalizzata al contrasto della corruzione e della criminalità organizzata. Il progetto , presentato oggi a Roma e titolato "Cooperazione e prevenzione frodi", è finalizzato a rafforzare l'azione di Agea e delle amministrazioni pubbliche nel contrasto alle frodi, alla corruzione e alla criminalità organizzata, migliorando l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. L'iniziativa è finanziato nell'ambito del Pon Legalità 2014-2020, con una dotazione finanziaria di 12.721.604 milioni di euro.

L'intero progetto - specifica una nota - è "coerente con l'obiettivo "Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione dei servizi digitali pienamente interoperabili" del Pon Legalità (obiettivo 1.1) e con l'azione specifica (azione 1.1.2.A), finalizzata alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni criminali nelle regioni "meno sviluppate" del Paese - Campania, Basilicata, Sicilia, Calabria, Puglia - attraverso la valorizzazione di tutte le informazioni e dati utili in possesso delle pubbliche amministrazioni e di eventuali ulteriori soggetti, anche privati". "Cooperazione e prevenzione frodi" prevede due principali direttrici. La prima consiste nell''adozione di una piattaforma specializzata, con l'implementazione nel Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) di procedure di sicurezza delle informazioni e contrasto alle frodi e, contemporaneamente, lo sviluppo di indicatori di rischio specifici per contrastare gli illeciti comunitari e le infiltrazioni criminali nel settore agricolo e agroalimentare attraverso procedure informatiche basate sui dati esperienziali provenienti dalle indagini delle autorità di polizia. La gestione dei dati rilevati come alert dal sistema sarà a cura del Gruppo Antifrode Agea che segnalerà i casi di frode potenziale alle forze dell'ordine attraverso un cruscotto ed eventuali irregolarità amministrative saranno segnalate ai competenti settori dell'Op. La seconda direttrice prevede l'attivazione sul Sian e sul Cruscotto Cfa di funzionalità ed interoperabilità a supporto di amministrazioni pubbliche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA