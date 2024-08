In Valle d'Aosta, Sardegna e Veneto la birra passione social

- Venerdì 2 agosto si celebra la Giornata Internazionale della Birra, una ricorrenza nata nel 2007 negli Stati Uniti e celebrata in tutto il mondo dove la passione per le produzioni brassicole continua a crescere con un aumento di fatturato stimato da Forbes a quasi 150 miliardi di dollari entro il 2028. In Italia l'estate porta con sé un aumento di consumo del 52% e dai dati di Google Trends emerge che la Valle d'Aosta, la Sardegna e il Veneto sono le tre regioni che mostrano il maggior interesse per la birra.

"Questa popolarità crescente è una sfida per chi come noi produce birra artigianale a intercettare sempre di più i gusti del pubblico", spiega Simone Brusadelli mastro birraio di Doppio Malto, birrificio sardo. "In questi ultimi anni gli amanti della birra hanno dimostrato di preferire birre leggere, facili da bere, con un basso grado alcolico" sottolinea Brusadelli Birra sempre protagonista anche sui social, ancora di più durante l'estate.

L'hashtag #beer vanta 2,2 milioni di post su TikTok e oltre 85 milioni su Instagram, mentre il più italiano #birra supera i 122 mila su TikTok e sfiora i 7 milioni su Instagram. La tradizione birraia italiana è storica e tocca tutta la Penisola dal Nord al Sud, senza dimenticare le isole.



Ma quali sono le regioni dove la birra è più ricercata e apprezzata? Stando ai dati messi a disposizione da Google Trends, in questi primi 7 mesi del 2024 è la Valle d'Aosta a guidare la classifica risultando la regione in cui la parola "birra" viene cercata più spesso sul noto motore di ricerca.

Completano il podio a poca distanza la Sardegna, seconda, e il Veneto, terza.

Ecco allora la top 10 delle regioni italiane in cui la birra è maggiormente apprezzata secondo i dati di Google Trends: 1) Valle d'Aosta; 2) Sardegna; 3) Veneto; 4) Molise; 5) Emilia Romagna; 6) Friuli Venezia Giulia; 7) Lombardia; 8) Piemonte; 9) Abruzzo;10) Toscana.



