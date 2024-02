Da Ghali ad Allevi, Sanremo ispira le password degli italiani

La canzone di Ghali, Giovanna Allevi e Alessandra Amoroso ispirano alcune password degli italiani. Lo afferma uno studio dell'azienda di cybersecurity NordPass, secondo cui, con l'avvicinarsi del Festival, gli utenti scelgono sempre più nomi legati alla kermesse musicale per creare o aggiornare le parole chiave dei loro servizi online mettendoli anche a rischio vista la prevedibilità.

Ad esempio "casamia01" che prende spunto dalla canzone con cui Ghali è in gara è una password utilizzata da 279 italiani. Così come "amoremio", che si ispira alla parola presente in tanti testi di Sanremo 2024, è utilizzata da 723 italiani come password. L'elenco è stato stilato in collaborazione con ricercatori indipendenti ed è stato analizzato un archivio di 3 terabyte. I nomi di alcuni partecipanti al Festival sono tra le chiavi più comuni: "giovanni" (usata al momento da 881 italiani), "alessandra" (711), "Gigi2960" (708), "Mpaola62" (704), "Marco2002" (502), "roberto" (462), "chiara" (333), "Leoleo123!" (290) e altri.

Secondo gli esperti, il trend potrebbe essere un problema. "Queste password possono essere decifrate quasi istantaneamente. Sebbene sia bello supportare il proprio artista preferito o la sua canzone, non è consigliabile estendere tale supporto alle password, poiché ciò finisce per compromettere seriamente la sicurezza dell'account", afferma Cristian Gianni, Country Manager per l'Italia di NordVpn. Un consiglio sempreverde degli analisti è aggiornare tutte le password e utilizzarne di univoche e complesse. Se possibile, attivare anche l'autenticazione a due fattori, con cui si aggiunge all'inserimento di una chiave anche la scansione del volto o delle impronte digitali su smartphone, così da aumentare il livello di sicurezza.

