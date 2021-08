Il cargo Cygnus si è agganciato alla Stazione Spaziale

Il cargo Cygnus della Northrop Grumman è arrivato a destinazione e, come previsto, alle 12.07 italiane si è agganciato alla Stazione Spaziale Internazionale. Trasporta il carico più pesante di sempre: 3,7 tonnellate, che oltre al materiali per gli esperimenti scientifici comprendono rifornimenti e cibo, con tanto di kit per preparare una pizza per 7 persone, formaggio fresco, mele, pomodori e kiwi.



L'astronauta della Nasa Megan McArthur ha usato il braccio robotico Canadarm2 per agganciare Cygnus al suo arrivo, mentre l'astronauta dell'Agenzia spaziale europea (Esa), Thomas Pesquet, ha monitorato l'operazione. Alle 14,00 italiane è prevista la manovra per installare Cygnus al modulo Unity della Stazione Spaziale.



Lanciato il 10 agosto dalla base di Wallops Island, in Virginia, Cygnus trasporta anche i supporti per i nuovi pannelli solari e un materiale che simula la polvere lunare da utilizzare come inchiosto per la stampante 3D a bordo sulla stazione orbitalei.



E' il sedicesimo volo verso la Stazione Spaziale e il quinto di rifornimento commerciale operato per la Nasa dall'azienda Northrop Grumman. La capsula è stata chiamata S.S. Ellison Onizuka, in onore del primo americano-asiatico morto nell'esplosione del Challenger del 1986.