Il cargo Cygnus verso la Stazione Spaziale, con la pizza VIDEO

Il cargo Cygnus della Northrop Grumman è in viaggio verso la Stazione Spaziale per portare materiali e rifornimenti, compreso un kit per preparare una pizza per 7 persone, formaggio fresco, mele, pomodori e kiwi. Con le sue 3,7 tonnellate di materiali e rifornimenti, è il carico più pesante finora trasportato sulla stazione orbitale.

Oltre al cibo, sul cargo spaziale viaggiano i supporti per i nuovi pannelli solari, un materiale che simula la polvere lunare da usare per creare oggetti dalla stampante 3D che si trova sulla Stazione Spaziale.



Lanciato con un razzo Antares dalla base di Wallops Island, in Virginia, alle 00.01 italiane, il cargo Cygnus ha regolarmente dispiegato i pannelli solari e l'aggancio alla stazione orbitale è previsto alle 12.10 italiane del 12 agosto.



L'astronauta della Nasa Megan McArthur userà nuovo il braccio robotico Canadarm2 per agganciare Cygnus al suo arrivo, mentre l'astronauta dell'Agenzia spaziale europea (Esa), Thomas Pesquet, monitorerà l'operazione.



Si tratta del sedicesimo volo verso la Stazione Spaziale e il quinto di rifornimento commerciale operato per la Nasa dall'azienda Northrop Grumman. La capsula è stata chiamata S.S. Ellison Onizuka, in onore del primo americanoasiatico morto nell'esplosione del Challenger del 1986. La prossima spedizione verso la Stazione Spaziale è prevista con la capsula Dragon con SpaceX tra poche settimane.