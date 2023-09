Tre italiani studieranno i campioni dell'asteroide Bennu

Sono italiani, tre dei circa 200 ricercatori di tutto il mondo che si preparano a studiare i campioni dell'asteroide Bennu, portati sulla Terra ieri dalla missione Osiris-Rex della Nasa. Lo ha detto all'ANSA Maurizio Pajola, dell'osservatorio di Padova dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, che venerdì andrà negli Stati Uniti, a Houston, dove allo Jonson Space Center della Nasa si trova la capsula, in attesa di essere aperta la prossima settimana. Oltre a Pajola, in Italia studieranno i campioni il gruppo di John Brucato, dell'osservatorio di Arcetri dell'Inaf, e quello di Elisabetta Dotto, dell'osservatorio di Roma dell'Inaf.



Al suo arrivo a Houston, Pajola non potrà vedere direttamente i campioni, che saranno ancora all'interno della capsula. Questa si trova nella camera pulita, satura di azoto puro. E' possibile avvicinarsi solo indossando dei respiratori. "Questo è necessario in quanto il rischio non è che il materiale dell'asteroide contamini la Terra, ma che l'atmosfera terrestre contamini i campioni", ha detto il ricercatore. "Non andrò mai a toccare i campioni", ha aggiunto, ma "analizzerò le immagini dei campioni ancora contenuti nella capsula per identificare le taglie. Conoscere le dimensioni dei campioni prelevati sulla superficie dell'asteroide dalla missione Osiris-Rex è infatti importante anche per poter decidere come distribuirli nei centri di ricerca, ma è anche una fonte preziosa di informazioni scientifiche. Soltanto dopo questa prima fase di analisi, ha affermato ancora il ricercatore, si procederà all'apertura della capsula prevista non prima della prossima settimana.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA