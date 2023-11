Ipertensione, un cucchiaino di sale in meno funziona come i farmaci

Eliminare un cucchiaino di sale al giorno dalla alimentazione funziona contro l' ipertensione quanto i farmaci ed anche sulle persone che sono gia' sotto terapia medicinale per la pressione alta. Lo afferma un nuovo studio americano pubblicato su JAMA, che ha analizzato un gruppo di circa 250 persone tra i 50 ed i 75 anni. Gli scienziati hanno scelto un gruppo composito proprio per verificare l' effetto di una semplice riduzione di sodio nella dieta: tra i volontari figuravano persone ipertese che non prendevano medicine, altre sotto terapia farmacologica che funzionava nel mantenere la pressione nei limiti, altri partecipanti ancora non avevano problemi di pressione, mentre per alcuni la pressione rimaneva fuori norma anche coi farmaci. I volontari hanno seguito a settimane alterne una dieta ad alto contenuto di sodio ed una a basso contenuto di sodio, con l'obiettivo di non consumare piu' di 500 mg di sale al di'. Un solo cucchiaino di sale ne contiene 2.300 mg. "Cio' che abbiamo osservato e' una riduzione della pressione in tutti gli ipertesi che sono riusciti ad eliminare un cucchiaino di sale al di' sia che prendessero medicine o no - ha dichiarato l'autrice principale dello studio, Norrina Allen, della Northwestern university - e questa e' la prima indagine a dimostrare che anche i pazienti gia' trattati possono ottenere una ulteriore diminuzione dei valori della pressione agendo sulla quantita' di sale assunta". "Nei giorni della dieta iposodica - ha precisato Allen - la pressione e' diminuita in media di 6 mm di mercurio, un dato comparabile a quello ottenuti dalle medicine".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA