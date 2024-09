Byd partecipa per la prima volta a InnoTrans 2024 a Berlino, presentando innovazioni rivoluzionarie nella tecnologia degli autobus elettrici. Il marchio porta tre eBus - il Byd debutta a InnoTrans 2024 con gli eBus B12, B13 e B18 eBus B12, B13 e B18 - a InnoTrans 2024, importante fiera internazionale per i veicoli del trasporto pubblico, a Berlino fino a domani. Con dimostrazioni dal vivo ed esposizioni statiche al Bus Display B410, Byd presenta una gamma di autobus 100% elettrici e accende i riflettori su innovazioni pionieristiche nella tecnologia dei telai e delle batterie degli autobus elettrici, sviluppate per garantire sicurezza, efficienza energetica, comfort dei passeggeri e prestazioni operative superiori, con i vantaggi aggiuntivi della facilità di manutenzione e di un costo totale di gestione più basso.

Uno dei punti di forza della gamma degli eBus di Byd è il Byd eBus B12, un autobus 100% elettrico di 12 metri di nuova generazione che utilizza l'innovativo Byd eBus Blade Battery Chassis, un nuovo livello di tecnologia intelligente. Con una capacità massima di 491 kWh, offre un'autonomia eccezionale, fino a 600 km con una sola carica. Termicamente stabile, la batteria LFP Blade è altamente resistente alle temperature estreme. Ogni pacco di celle elettriche della batteria agisce come un elemento strutturale, aumentando la rigidità torsionale e riducendo il peso e il baricentro del veicolo. Anche l'utilizzo dello spazio della batteria è ridotto del 50%.

Il peso complessivo dell'autobus si riduce del 10%, aumentando l'autonomia e riducendo i consumi. Oltre alle sue rivoluzionarie batterie, Byd debutta a InnoTrans 2024 con gli eBus B12, B13 e B18 ha sviluppato motori e controller leader del settore per il sistema di propulsione. Il Byd eBus Blade Battery Chassis beneficia di un efficiente controller 6-in-1 con tecnologia al carburo di silicio (SiC), che integra i 6 principali elementi elettrici in un unico set plug-and-play, facile da sostituire.

I doppi motori ai mozzi con tecnologia ‘hairpin’ riducono il peso e migliorano l'erogazione di potenza per una guida più silenziosa e confortevole, mentre la riduzione del numero di compressori nell'autobus determina un consumo significativamente inferiore. Spazioso e dall'estetica moderna, il Byd debutta a InnoTrans 2024 con gli eBus B12, B13 e B18 eBus B12 si spinge oltre i confini dell'innovazione degli eBus, consentendo a 105 passeggeri di viaggiare in tutta comodità grazie al sistema Active Suspension Control.

Il Byd eBus B12 è dotato delle più recenti caratteristiche e certificazioni di sicurezza, tra cui Aebs, Adas, R66 e R155/R156. Un'ulteriore innovazione nella tecnologia degli autobus elettrici sicuri ed efficienti è rappresentata dai modelli Byd eBus B13 e BYD eBus B18, anch'essi esposti a InnoTrans 2024. Il Byd eBus B13 (13 metri), con capacità fino a 60 passeggeri, è adatto sia per il centro città che per i percorsi interurbani più lunghi, con una batteria da 422 kWh che garantisce un'autonomia di 450 km (Sort II). A questo si aggiunge il Byd eBus B18, un autobus elettrico articolato di 18 metri, con una capacità sostanziale di 140 passeggeri che lo rende un'efficiente soluzione ecologica per il trasporto.

