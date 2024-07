Nuovo Volkswagen Transporter a IAA Hannover in settembre

Si avvicina il momento della prima mondiale che avverrà in settembre al Salone specializzato IAA Transportation di Hannover. Ma intanto in Germania il furgone Volkswagen Transporter di nuova generazione è già in vendita a partire da 36.780 euro. Progettato con lo stesso stesso muso corto e il parabrezza fortemente inclinato dell'attuale famiglia di furgoni e veicoli commerciali, il nuovo modello sarà immediatamente riconoscibile come un Transporter, anche se - sotto la pelle - sarà completamente diverso.

'Gemello' dell'ultimo Ford Transit Custom, il Transporter adotterà infatti un'architettura inedita. Sviluppata con Ford, questa piattaforma permetterà - per la prima volta - di offrire versioni 100% elettriche e ibride plug-in. Previsto anche il diesel KR 2.0 TDI da 110 Cv.

Come rivela il trattamento della parte anteriore, dove spiccano la grande griglia e i fari ridisegnati, Transporter è stato progettato per allinearsi con l'ID.Buzz e il Multivan, modelli di cui è però più lungo perché misura (a seconda delle versioni) tra 5050 mm e 5450 mm. "Ogni nuovo Volkswagen Transporter ha sempre rappresentato un ponte stilistico tra una lunga storia, il presente e il futuro - ha detto Albert Kirzinger, capo progettista di Volkswagen Veicoli Commerciali - Questo è esattamente ciò che ha mantenuto aggiornata questa linea di prodotti per oltre otto decenni, rendendola la serie di furgoni di maggior successo della sua categoria al mondo".

