Stellantis conferma primato nei veicoli commerciali con il 40,9%

A febbraio i veicoli commerciali Stellantis confermano la propria leadership nel mercato italiano. In base all'elaborazione dei dati forniti da Dataforce, Stellantis ha chiuso il mese con una quota del 40,9% e volumi di vendita pari a quasi 7.500 unità.

Fiat Professional è stato il brand che ha realizzato la miglior performance con una quota del 26,2% in crescita di 0,3 punti percentuali rispetto all'analogo mese del 2023. Il Ducato, prodotto nello stabilimento di Atessa (Chieti), è il più venduto dei veicoli commerciali in Italia con quasi 2.000 immatricolazioni ed una quota nel suo segmento del 26,4% in crescita di 2 punti percentuali rispetto all'analogo mese dello scorso anno. Nello stesso segmento dei Large Van, considerando anche Peugeot Boxer, Citroën Jumper e Opel Movano, tutti veicoli prodotti ad Atessa (Chieti), la quota di Stellantis è del 38,9%.

"A febbraio abbiamo confermato la nostra leadership in Italia grazie ai risultati in crescita di Fiat Professional e in particolare del Ducato made in Atessa, con il supporto di tutti gli altri brand" spiega Gianluca Zampese, direttore della Business Unit Veicoli Commerciali di Stellantis in Italia .





Riproduzione riservata © Copyright ANSA