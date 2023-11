Opel punta ancora su Combo con una nuova versione

Si chiama Opel Combo il nuovo veicolo commerciale leggero appena lanciato dal marchio tedesco.

In aggiunta al frontale completamente ridisegnato e a un nuovo cruscotto digitale, il van mantiene tutti i vantaggi del modello precedente ed è anche il primo nel suo segmento a offrire l'illuminazione con fari Intelli-Lux Led Matrix Light a matrice di led.

In aggiunta alla variante elettrica, il nuovo Opel Combo è disponibile anche con motori a benzina e diesel. Quest'ultima opzione offre la trasmissione automatica come alternativa al cambio manuale. Entrambe le versioni sono disponibili in due lunghezze, con possibilità di scelta tra configurazioni a due o tre sedili anteriori. Il nuovo Opel Combo viene inoltre offerto come 'doppia cabina' a cinque posti.

"Il nuovo Combo - ha dichiarato Florian Huettl, Ceo di Opel - è leader nella sua classe. Oltre a confermarsi come mezzo di trasporto affidabile ed efficiente, offre tecnologie avanzate che rendono il lavoro sicuro e più piacevole. Inoltre, Opel Combo Electric a zero emissioni locali offre ora una maggiore autonomia di guida: la soluzione perfetta per i professionisti".

Il nuovo Opel Combo è riconoscibile grazie al tipico frontale del marchio, l'Opel Vizor, già apprezzato sulle nuove vetture della casa di Rüsselsheim. Non appena il veicolo esce dalle aree urbane, poi, i fari anteriori a matrice con 14 elementi Led in totale passano automaticamente agli abbaglianti, adattando continuamente la lunghezza e la distribuzione del fascio luminoso. Q Quando vengono rilevati i fari di un'auto proveniente dalla direzione opposta, i Led si spengono singolarmente per ridurre il fascio di luce principale ed evitare che diventi accecante per gli altri conducenti. I Led si riaccendono in maniera autonoma quando il sistema rileva l'assenza di luce proveniente da altri veicoli.

Il nuovo van compatto completamente elettrico, con la possibilità di scelta tra le modalità di guida Eco, Normal e Power, è in grado di viaggiare fino a 330 chilometri con una sola ricarica della sua nuova batteria da 50 kWh (ciclo combinato Wltp2). Questo dato segna una differenza di ben 50 km in più rispetto al suo predecessore. L'inizio delle vendite dei nuovi Opel Combo e Opel Combo Electric è previsto per la fine di quest'anno.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA