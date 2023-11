Ford Otosan ha rinnovato lo stabilimento di Yeniköy

Un nuovo corso per lo stabilimento Ford Otosan di Yeniköy, completamente rinnovato e dedicato alla produzione della nuova generazione del Ford Transit Custom.

L'intervento porterà anche l'aumento della produttività per i veicoli commericali Ford Pro in tutta Europa.

Gli interventi di aggiornamento dell'impianto includono tecnologie avanzate per l'energia solare, gestione della produzione attraverso l'intelligenza artificiale e linee di assemblaggio a basso impatto acustico. Le novità sono state introdotte nell'ambito dell'investimento di 2 miliardi di euro destinato agli impianti di produzione Ford Otosan a Kocaeli, incluso Yeniköy.

Ford Otosan è una joint venture tra Ford Motor Company e Koç Holding A.Ş, quotata in borsa e fondata oltre 60 anni fa.

L'impianto completamente rinnovato produce la nuova generazione del Transit Custom e quella del multi-activity vehicle Tourneo Custom Il prossimo anno inizierà la produzione dell'E-Transit Custom e dell'E-Tourneo Custom 100% elettrici, che contribuiranno a far raggiungere a Ford Otosan la neutralità carbonica in tutti suoi impianti in Turchia entro il 2030.

"La struttura di Yeniköy - ha commentato Hans Schep, general manager, Ford Pro Europe - sta già supportando Ford Pro nel mettere a disposizione dei clienti prodotti di qualità superiore. È uno degli impianti di produzione automobilistica più efficienti al mondo e sta definendo nuovi standard per la produzione di veicoli commerciali su larga scala".



