CES Las Vegas 2025, non solo high tech e AI

Non solo AI al grande show del CES a Las Vegas dal 7 al 10 gennaio. Non solo tecnologia e innovazione all'edizione 2025 del Consumer Electronic Show di Las Vegas, ma anche incontri e conferenze con quelli che correttamente gli organizzatori della CTA (Consumer Technology Association) chiamano great minds, qualcosa che suona come cervello.

In piena era dell'intelligenza artificiale - che sarà uno dei grandi temi dell'imminente CES - l'attenzione si concentrerà più che giustamente sulla intelligenza umana e su una serie di grandi personali e leader dell'industria e della scienza.

Quella annunciata dalla Consumer Technology Association è una straordinaria scaletta di relatori per la sua serie Great Minds al CES. Previste discussioni su tecnoogia e umanità, che attireranno forse più delle novità digitali e fisiche.

Personaggi iconici - si legge nella nota del CES - che plasmano il futuro di settori come lo spazio, la moda, la finanza e l'intrattenimento e come la tecnologia sta plasmando il nostro mondo, risolvendo sfide e migliorando le vite "Le sessioni Great Minds sono un punto di svolta del CES e un must per i partecipanti alla fiera - ha affermato Kinsey Fabrizio presidente di CTA - La scaletta di quest'anno è impareggiabile e offre una rara opportunità di approfondimenti unici da parte dei leader del settore, plasmando il futuro della tecnologia e offrendo una rara opportunità di interagire con idee rivoluzionarie che guidano la prossima ondata di progresso".

Si parlerà ad esempio della nuova era nell'ecosistema automotive con Nakul Duggal, group general manager automotive, industrial and cloud di Qualcomm Technologies, Inc.

Ed anche di Artemis II, il programma che segna il ritorno della NASA all'esplorazione della Luna con Howard Hu, program manager Orion, con Rob Yaskovic, associate program manager exploration ground systems NASA e con Sharon Cobb associate program manager space launch system NASA.

Ulteriori sessioni e relatori saranno annunciati sul sito di Great Minds al CES 2025 sul sito ces.tech.





