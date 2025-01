CES Las Vegas 2025, focus su AI, mobilità e transizione energetica

Il 2025 è iniziato con il tradizionale appuntamento tecnologico del CES di Las Vegas, in programma dal 7 al 10 gennaio, per conoscere le innovazioni in tutti i settori, dai gadget agli elettrodomestici smart all'automotive alla realtà aumentata e virtuale fino all'immancabile intelligenza artificiale.



L'edizione 2025 ha messo al centro, ancora un volta, argomenti come l'intelligenza artificiale, la mobilità e la transizione energetica riscuotendo grande successo alla luce dei numeri registrati: oltre 141.000 visitatori da tutto il mondo, più di 4500 espositori, tra cui 1400 startup, e oltre 6.000 giornalisti presenti.



Gary Shapiro, CEO e VP della Consumer Technology Association, ente proprietario e produttore del CES, ha osservato che "La fiera accoglie l'intero ecosistema tecnologico, dalle aziende più grandi alle startup all'avanguardia. Il CES è il palco da cui vengono annunciati prodotti rivoluzionari, collaborazioni trasformative e business inaspettati che definiscono il futuro della tecnologia".

Uno degli argomenti più rivoluzionari e trasversali degli ultimi anni è l'AI, che ormai non può più essere definito come un trend momentaneo, ma rappresenta una forza trasformativa che può migliorare le attività di tutti i settori.





Argomento sempre più attuale del CES è la mobilità, come confermato anche in questa edizione. Le tecnologie di guida autonoma ed elettriche hanno rappresentato importanti innovazioni per i mezzi di trasporto (auto, aerei e imbarcazioni), e la crescita del mercato dei veicoli elettrici ha portato in fiera nuovi modelli di OEM globali.



Infine, l'automazione nell'industria automobilistica (e non solo) può portare a migliorarne la sicurezza e affrontare efficacemente le carenze di forza lavoro.



Il CES 2025 si conclude quindi con appuntamento alla prossima edizione che si terrà dal 6 al 9 gennaio 2026, sempre a Las Vegas.

