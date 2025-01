Anfia, ICE Agenzia, Aica al CES 2025 riflettori su Borgo 4.0

Borgo 4.0 ha fatto il suo debutto internazionale al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, portando in un contesto interamente dedicato alle tecnologie elettroniche, all'intelligenza artificiale, alla robotica e ai 'digital twins' i valori innovativi rappresentati da un Real World Laboratory.

Questo progetto - davvero intrasportabile al LVCC in Nevada visto che si identifica con Lioni un centro dell'avellinese con quasi 6mila abitanti - rappresenta infatti un modello unico che combina mobilità sostenibile, connessa e autonoma con un approccio centrato sull'uomo.

Di Borgo 4.0 si è parlato e di parla in queste ore nello stand collettivo che ICE Agenzia, insieme ad ANFIA e AICA hanno organizzato al CES 2025. I visitatori possono trasferirsi idealmente in Campania, per scoprire attraverso un video su YouTube (https://www.youtube.com/@borgo4.0) i segreti del progetto e i fascino di Lioni.

L'iniziatica sottolinea l'eccellenza italiana nel campo delle tecnologie avanzate per la mobilità. Lioni si conferma così un Real World Laboratory, cioè esempio concreto di come l'innovazione possa partire dai piccoli centri per conquistare il palcoscenico globale.

La piattaforma Borgo 4.0 è stata realizzata con il coinvolgimento di un partenariato pubblico-privato che coinvolge 53 imprese del settore, 3 Centri di Ricerca pubblici con la partecipazione delle 5 Università Campane e il CNR, per complessivi 200 ricercatori coinvolti.

Per la sua creazione di è basata hasu un finanziamento della Regione Campania di 46 milioni di euro a valere sulle linee di azione del POR Campania FESR 2014/2020 e del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Campania (PSC), a cui si sono aggiunte circa 27 milioni di euro come cofinanziamento privato delle imprese partner. Borgo 4.0 si basa su 16 progetti tra infrastrutture di ricerca, progetti di ricerca e sviluppo, progetti di sperimentazione dei modelli e di innovazione derivata, i partner scientifici e le imprese presenti a Lioni hanno lavorato su infrastrutture materiali e immateriali in grado di dar vita al primo esempio in Europa di piattaforma tecnologica integrata con strade urbane ed extraurbane intelligenti.

Sono stati realizzati e testati sistemi di massive data analysis e data fusion; barriere stradali intelligenti e diagnostica delle condizioni del manto stradale; pali intelligenti con illuminazione adattativa in base a parametri ambientali e di traffico e tecnologia what-if per supportare il processo decisionale delle autorità di controllo e delle amministrazioni cittadine.

Ma anche sistemi di videosorveglianza stradale con sensori per conteggio e classificazione veicoli; segnaletica stradale parlante con utilizzo di tag Rfid; sensori multiparametrici per elaborazione e raccolta; infrastrutture di ricarica Ultra-Fast; produzione di energia verde basata su centrale a biomassa e fotovoltaica. Tutto è gestito da una per un centro di controllo per la gestione intelligente della mobilità urbana.

Nell'ambito della piattaforma Borgo 4.0 sono state sviluppate tecnologie trasversali come innovativi sistemi per auto a guida autonoma:, tecnologie di perception e di localizzazione avanzata per il riconoscimento degli scenari di traffico; sistemi di dialogo V2X-Vehicle to Everything.

A Lioni si sperimentano sistemi ultratecnologici installati a bordo veicolo per un dialogo costante con le infrastrutture stradali ed installati su pali intelligenti in grado di segnalare al guidatore le condizioni che si verificano nell'ambiente urbano. E sono presenti simulatori di guida che si basano su un software che - attraverso dimostratori virtuali e sensori - può controllare comportamenti di guida e scenari in strada e di traffico.



