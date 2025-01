Karma al CES 2025, parte collaborazione con Intel Automotive

In occasione del Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, Karma ha annunciato una collaborazione con Intel Automotive per sviluppare congiuntamente la piattaforma Software Defined Vehicle Architecture (SDVA) che verrà adottata nei prossimi veicoli a partire dalla super-coupé Karma Kaveya prevista per il 2026.

Karma Automotive ha ribadito che i suoi modelli trarranno ulteriori vantaggi dalla architettura SDVA, sia a livello di prestazioni del Gruppo propulsore che dal punto di vista dell'autonomia. Ne ha parlato lo stesso Jack Weast, Intel Fellow e vicepresidente di Intel Automotive, sottolineando come la capacità unica di Intel di fornire contemporaneamente una elaborazione ad alte prestazioni potenziata dall'intelligenza artificiale e una gestione intelligente dell'alimentazione - assieme alla presenza di controller zonali definiti dal software basati su un ecosistema aperto - consenta un futuro automobilistico più sostenibile, scalabile e redditizio. "Sviluppata in partnership bilaterale con Intel Automotive - ha commentato Marques McCammon, presidente di Karma Automotive - la tecnologia SDVA di cambierà le regole del gioco per il nostro portfolio di modelli a partire dalla Kaveya da oltre 1.000 Cv previsto per il 2026".

"Verranno forniti vantaggi imbattibili su un'ampia gamma di fronti, tra cui velocità e potenza di elaborazione, funzionalità aggiornabili e connettività del veicolo, facilità di produzione, sicurezza del veicolo e prestazioni ed efficienza del gruppo propulsore".

Karma Automotive produce veicoli ultra-lusso full-line presso il Karma Innovation and Customization Center (KICC) a Moreno Valley, in California. L'azienda è un pioniere nel settore dei veicoli EREV (Extended Range Electric).

